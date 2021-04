Cultura Celso Zucatelli recebe alta, depois de 10 dias internado com covid-19

Celso Zucatelli recebeu alta nesta quarta-feira, 31, após ficar dez dias internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, devido a complicações da covid-19. A informação foi dada pelo próprio apresentador nas redes sociais.

Celso compartilhou vídeos e fotos da equipe médica celebrando a sua saída do hospital com bexigas e placas, em seu perfil no Instagram. Na legenda da publicação, ele agradeceu o apoio da família, amigos e todos os profissionais da saúde.

“Alta! Vou pra casa! Estou muito feliz. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. Nossa fé não falha. Obrigado, amor da minha vida, Ana Duarte, por ficar comigo o tempo todo, enfrentando também a covid e cuidando de mim”, escreveu Zucatelli.

“Obrigado, gente amada, por todas as orações, por toda a torcida, por todas as mensagens, por todo o apoio. Muito obrigado enfermagem, fisioterapia e todos os profissionais que não largaram a minha mão em nenhum momento”, acrescentou.

O apresentador também informou que continuará o tratamento contra a doença em sua casa. “Foram 10 dias no hospital e a alegria de voltar pra casa não tem tamanho (…) Ainda terei muitos agradecimentos a fazer e sigo na recuperação em casa, muito feliz! Minha família e meus amigos, em oração o tempo todo, a minha gratidão não tem tamanho. Obrigado.”