Celso Portiolli revela que Silvio Santos abriu poupança para Maísa Silva: ‘Ela nem sabia’

Em declaração em seu podcast, o PodC, o apresentador do SBT Celso Portiolli afirmou que Silvio Santos, atualmente com 92 anos, sempre se preocupou em aconselhar e cuidar do bem-estar de seus contratados.

“O Silvio Santos sempre me aconselhou muito de como ser organizado com as coisas, com o dinheiro”, disse. Portiolli, um dos mais prestigiados apresentadores do SBT na atualidade, começou sua carreira na emissora no programa de Silvio, produzindo e atuando nas pegadinhas do programa Topa Tudo Por Dinheiro.

Portiolli afirmou que o patrão sempre teve muito cuidado com a atriz e apresentadora Maisa Silva, que começou a trabalhar no SBT ainda quando tinha apenas cinco anos.

“Ele cuidou de tudo”, disse o apresentador. “Inclusive, quais produtos ela podia anunciar, dando conselhos, né? O dinheirinho que ele guardou para ela, que cuidava dela assim e fazia poupança para ela sem ela mesmo saber”, revelou ainda.

“Ele cuida de todos assim”, resumiu Portiolli.