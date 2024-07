Cultura Celso Portiolli apresenta trecho do ‘Domingo Legal’ ao lado do filho, Pedro

Celso Portiolli recebeu seu filho, Pedro, no palco do Domingo Legal deste domingo, 7, no SBT, e brincou com a situação ao vivo.

“Hoje meu filho está aqui na TV, veio visitar o papai! Vem aqui comigo, filho. Tão dizendo que eu pedi para sua irmã trabalhar na televisão. Onde já se viu, pedir para a filha fazer o podcast!. Vou botar mais um, agora! Risos”, brincou o apresentador.

Em seguida, Celso continuou: “Fala o seguinte: Olha só o que você vai ver ainda hoje no Domingo Legal. Mas bota força. Com pressão!”. Pedro, então, repetiu a frase, sorrindo e aplaudindo a participação.

Filha de Celso Portiolli no SBT

O comentário fez referência a críticas recebidas após sua filha, Laura Portiolli, ter ganhado espaço na faixa PodNight, em que a emissora exibe reprises de podcasts na madrugada.

“Nunca pedi nada ao SBT em relação aos meus filhos. … Fiquei surpreso quando recebi a ligação, o PodDelas ia deixar a grade e perguntaram se ela topava fazer”, justificou Celso Portiolli sobre o tema, há alguns dias.