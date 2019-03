Zac Efron e Anna Kendrick vão dublar série animada do Facebook

Zac Efron e Anna Kendrick, que atuaram juntos em 2016 no filme Os Caça-Noivas, farão parceria novamente para uma produção do Facebook. Eles vão emprestar suas vozes para a animação Human Discoveries, que vai contar a história do início da civilização.

Conforme informou o Hollywood Reporter, a série vai estrear ainda este ano e falar sobre um grupo de amigos vivendo nos primórdios da civilização. Na história, eles serão os primeiros a descobrir necessidades como o fogo e a roda, mas também vão se deparar com as melhores e piores invenções da humanidade, como arte, álcool, moda, racismo e monogamia. A série contará ainda com as vozes de Lamorne Morris, Jillian Bell, Paul Scheer e Lisa Kudrow.