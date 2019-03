Xuxa desmente crítica a Bolsonaro atribuída a ela após tweet de Bolsonaro

A apresentadora Xuxa Meneghel publicou um desabafo em seu Instagram nesta quinta-feira, 7, após uma montagem falsa com uma suposta crítica que teria feita ao presidente Jair Bolsonaro ter surgido nas redes sociais. Xuxa ressaltou que tanto a mensagem falsamente atribuída a ela quanto a suposta resposta atribuída a Bolsonaro jamais foram publicadas por eles.

“Cada um que entrou no meu Instagram e Facebook pra me agredir, se tiver caráter e dignidade vai me pedir desculpas, ok? Sejam homens e mulheres dignos de serem chamados de gente e me peçam desculpas”, escreveu Xuxa.

A apresentadora ainda falou sobre sua participação no filme Amor, Estranho Amor, em sua juventude, com cenas em que sua personagem seduz um menor de idade: “Fiz sim o filme Amor, Estranho Amor e ainda mais três revistas nua, era meu trabalho.”

“Nunca me droguei, nunca me prostitui, porque minha mãe me ensinou valores. Espero que a mãe de vocês também tenha dado educação e venham aqui me pedir desculpas por algo que eu não fiz e nunca faria”, desabafou.

Na postagem falsamente atribuída a Xuxa, constava a crítica: “Que mérito tem um governo que pública (sic) golden shower nas redes sociais… Com crianças podendo acessar esse tipo de conteúdo?”

“O mesmo mérito que você quando teve relações sexuais com um menor de idade em 1982. Amor, Estranho Amor”, dizia a fala atribuída a Bolsonaro. Ambas são falsas e foram desmentidas por Xuxa.

A falsa mensagem repercutiu polêmico tuíte de Bolsonaro sobre o carnaval divulgado na terça-feira, 5, que trazia imagens obscenas e escatológicas.