Wellington Camargo, irmão de Zezé e Luciano, é preso por não pagar pensão

Foto: Divulgação

O cantor Wellington Camargo, de 47 anos, foi preso na noite desta terça-feira, 29, na Grande Goiânia, por não pagar pensão alimentícia. O irmão de Zezé di Camargo e Luciano foi encaminhado à Central de Flagrantes e levado à unidade prisional de Senador Canedo, de acordo com informações da Polícia Civil.

O processo corre em sigilo e, de acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás, não há informações sobre a quem ele deve. Wellington Camargo tem quatro filhos. O mais novo, de quatro anos de idade, é fruto do relacionamento com a ex-mulher Yara Costa Silva.

A assessoria de imprensa do cantor não se manifestou sobre o assunto. Em uma das últimas postagens no perfil oficial no Instagram antes de ser preso, Wellington publicou uma imagem de dois bonecos de argila que foram feitos por um dos filhos. “O pinguim e a vaca do Enzo”, escreveu na legenda da foto.