Walter Nunes ganha papel fixo em “Lia”, da Record

Walter Nunes sabe exatamente o que quer. E parece não se assustar quando se depara com o novo. Tanto que, aos 18 anos, teve coragem de sair de sua cidade natal, Mariana, em Minas Gerais, para se dedicar com mais afinco ao teatro no Rio de Janeiro. Hoje aos 25, ele olha para trás com a certeza de que fez a escolha certa. Mas precisou ter paciência até estrear na televisão.

Depois de participar da temporada de 2015 de “Malhação” e de “Haja Coração”, exibida pela Globo em 2016, ele se prepara para seu primeiro personagem fixo em uma produção, o Gad de “Lia”, próxima minissérie bíblica da Record. “Quando soube, foi uma emoção enorme. É aquele velho ditado, plantar para colher. Estou colhendo o que plantei desde quando cheguei no Rio. E continuo plantando”, avisa. Foto: Lukas Alencar / Divulgação

Na história, Gad é um dos filhos de Jacó, interpretado por Felipe Cardoso. Sua mãe, Zilpa, de Andrea Avancini, era criada de Lia, esposa de Jacó vivida por Bruna Pazinato, e engravidou depois que a própria patroa lhe pediu para se relacionar com seu marido e gerar mais filhos. Na rotina da família, Gad ajuda o pai nas tarefas, mas sente ciúme do irmão José por ele ser mais próximo de Jacó. “Mas meu personagem sabe que José não tem culpa e não é capaz de maltratá-lo. Ele pega no pé de José, mas é coisa típica de irmão mais velho”, esclarece.

O convite para “Lia” veio a partir de uma produtora de elenco, que teve acesso ao material de Walter. Assim que soube do personagem, o ator resolveu ler a Bíblia para conhecer a história na qual a minissérie é inspirada. Em seguida, pesquisou sobre a época e assistiu a séries como “The Bible” e “Tenda Vermelha”, além do filme “Jesus Cristo”.

“Fui fazendo um paralelo com o meu ponto de vista e o da história que eu iria contar”, explica. Compreender uma realidade tão longínqua, aliás, é uma das dificuldades encontradas por Walter. Por isso, qualquer elemento que traga alguma referência o ajuda nesse processo.

“Todo ambiente é muito diferente, desde a roupa, os gestos, as falas, o andar e até o modo de convivência da época. O maior desafio é contar essa história já conhecida de uma forma clara e artística para os telespectadores”, pontua.

EXPERIÊNCIA

Há cerca de um mês, Walter está envolvido com as gravações de “Lia”. Desde então, a rotina diária dentro dos estúdios tem sido intensa, mas a experiência compensa. “O nosso diretor Juan Pablo me deixa muito à vontade e está sempre disponível para tirar minhas dúvidas como estreante”, conta. O ator ainda concilia os trabalhos da minissérie com as aulas na faculdade de Psicologia na PUC-RJ.

A escolha do curso, no entanto, não foi reflexo de nenhuma preocupação em criar um “plano B”, já que a carreira na interpretação é incerta. Na verdade, Walter sempre se interessou pelo assunto. “Tenho influência da minha irmã, que é psicóloga e sempre gostei de ler sobre o material mais precioso que existe: a mente. Aí pensei: ‘por que não unir duas paixões, a psicologia e o teatro?”, questiona.