‘Volta que ainda tenho muito o que aprender’, declara filho de Arlindo Cruz

Rostos coladinhos, frente a frente. Esta é a imagem que representa o desejo de Arlindinho para que o pai volte a ter uma vida plena. A foto foi publicada nesta quarta-feira, 28, no perfil pessoal no Instagram.

Arlindo Cruz sofreu um AVC em 2017 e ficou internado no hospital por quase um ano. Após receber alta, se recupera em casa, com ajuda da família e amigos. O músico tenta resgatar movimentos básicos do corpo, além da fala.

Nesta quarta-feira, Arlindinho fez um relato emocionante na página oficial dele no Instagram. “Enquanto Deus me der forças, eu vou lutar pelo teu nome, pela tua família, pelo teus princípios, pois o pouco que eu sei você me ensinou. Volta que ainda tenho muito o que aprender”, desabafou.

Em agosto, Arlindinho publicou uma foto em homenagem ao pai e expressou o desejo de ficar ao lado dele o máximo possível. “Sou filho, sou pai e tenho muita sorte. Deus me deu a oportunidade de ter você aqui por mais tempo. Vou aproveitar tudo que não aproveitei antes e serei o melhor filho do mundo, pois tenho além do ídolo, o pai mais atencioso, talentoso”, escreveu na legenda da imagem.