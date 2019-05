Viúva de Boechat relembra casamento em 1º aniversário sem o marido

Veruska Seibel Boechat, viúva do jornalista Ricardo Boechat, morto em uma acidente de helicóptero em 11 de fevereiro deste ano, fez uma postagem saudosa falando sobre seu 1º aniversário de casamento sem o marido, nesta quarta-feira, 1º de maio.

“Jurei que hoje só contaria coisas engraçadas para espalhar alegria, porque de tristeza já chega a minha”, escreveu Veruska em seu Instagram, ao relatar algumas histórias sobre a ocasião.

Segundo ela, a cerimônia se deu no Copacabana Palace graças a um desconto conquistado por conta do bom relacionamento de Boechat no local: “Tínhamos combinado de convidar 30 pessoas cada um. Eu convidei 30 (até hoje tenho parentes que não falam comigo por não terem sido chamados), ele convidou 120.”

“Depois de dormirmos no Copa, fomos pra casa. Duas horas depois, olhei pra ele e ele estava sentado no sofá, trabalhando pelo telefone”, relembrou, sobre o jeito “workaholic” do jornalista.

Ao se deparar com a cena, Veruska então resolveu comprar passagens para Porto de Galinhas: “Foi assim que embarcamos pra nossa lua de mel, de onde só temos fotos separados, porque ele tinha vergonha e não deixava eu pedir para ninguém tirar nossa foto juntos”.