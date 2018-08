Várias faces do ator multimídia

Com trabalhos recentes em três séries e dois filmes, o ator americanense André Bankoff ainda arrumou tempo para um novo projeto: o lançamento de um canal no YouTube. Em suas novas empreitadas, ele destacou ao LIBERAL bons frutos como a discussão sobre intolerâncias, por meio do personagem (Jason), de “Rotas do Ódio”, que terá a estreia da segunda temporada em setembro, no canal Universal, e o aprendizado em relação a processos de produção, da escrita do roteiro à edição, nos vídeos que tem gravado para a Internet.

Foto: Divulgação

No segundo semestre, também estão programadas as estreias de “Amigo de Aluguel” e “Lendas Urbanas”, outros dois seriados com atuação de André. Já os filmes são “Estrada do Sol”, que deve ser lançado neste semestre, e “Bate Coração”, previsto para 2019. “Estamos em um momento em que a tevê paga e a Internet estão brigando muito forte com tevê aberta. E, normalmente os papéis mais densos, intensos e melhores tem sido no cinema e nas séries”, explica ele, que já atuou em novelas como “Bang Bang”, “Bicho do Mato”, “Amor e Intrigas” e “Saramandaia”.

No cinema, o ator teve a oportunidade de trabalhar com Fernando Coimbra, diretor de episódios de “Narcos”, um dos destaques da Netflix. Já em “Rotas do Ódio”, divide cenas com Mayana Neiva e é dirigido por Susana Lira, no qual Bankoff interpreta um neonazista. Ele revela que no processo de imersão no personagem, durante as filmagens, acabou quebrando duas costelas em cenas mais movimentadas. “Eu acho que é importante a gente falar sobre crime de ódio porque a gente vive hoje numa sociedade totalmente preconceituosa, racista, machista e homofóbica”, analisa.

Há dois meses Bankoff estreou seu canal no YouTube, o Porta Aberta, onde mostra uma abordagem cômica para uma série de temáticas. Ele mostrou empolgação com o novo projeto, principalmente com o autodidatismo proporcionado por ele. “Lá sou meu diretor, eu escrevo, roteirizo sozinho. Você começa a entender de edição, de piada, de corte, de ritmo pra internet e amadurece profissionalmente cada vez mais”, explica. Entre os quadros abordados, estão desde histórias reais e trágicas até fatos cotidianos, tem vídeos temáticos e blogs nos quais as pessoas passam o dia inteiro comigo”.

INTERIOR. Quando visita a família, em Americana, André Bankoff diz que costuma ser “caseiro”. “Eu curto muito ser do interior. Detesto trânsito, gosto de chegar em casa, colocar um chinelo, tomar um café, comer um bolo, passear de carro com a minha mãe, ir no jogo de futebol com meu pai”, detalha. No entanto, lamenta casos de corrupção que envolveram sua cidade natal. “A cidade ficou muito abandonada. Ela tem um grande potencial para ser bem cuidada, porém a gente tem prefeitos que passaram e se envolveram em corrupção, não cuidaram da educação, saúde”, pondera.