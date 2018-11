Universal estreia série ‘FBI’ nesta terça-feira

O Universal TV traz para o Brasil a nova produção assinada pelo vencedor do Emmy, Dick Wolf. Dia 13 de novembro, terça-feira, às 23h, o canal estreará “FBI”, cuja trama acompanha a agente especial Maggie Bell e seu parceiro, o agente especial Omar Adom “OA” Zidan, personagens de Missy Peregrym e Zeeko Zaki, unindo seus talentos, intelectos e perícia técnica para investigar casos de grande magnitude, incluindo terrorismo, crime organizado e contra-inteligência, para manter Nova Iorque e o país seguros.

Foto: Divulgação

O elenco ainda conta com Jeremy Sisto, no papel do agente Jubal Valentine, e com Ebonée Noel como a analista Kristen Chazal. Completa o time a atriz Sela Ward, como a supervisora da equipe, Dana Mosier.

No episódio de estreia da série, “Pilot”, após uma bomba destruir um prédio residencial, os agentes especiais Maggie e Oma, do escritório de Nova Iorque do Federal Bureau of Investigation, investigam uma possível guerra entre gangues rivais.

No entanto, a operação muda de direção quando seus principais suspeitos são descobertos brutalmente assassinados. O episódio conta com as participações especiais de Connie Nielson, Dallas Roberts e Melanie Nicholls-King.