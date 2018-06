Tommy Lee e seu filho trocam ofensas nas redes sociais

No último domingo, 17, foi comemorado o Dia dos Pais nos Estados Unidos, e o clima não foi alegre para todos os pais e filhos. O baterista do Mötley Crüe, Tommy Lee, trocou ofensas com seu filho Brandon Lee no Instagram e chegou a publicar um vídeo de uma briga familiar.

Tudo começou quando Tommy publicou um texto sincero sobre paternidade, dizendo que nem sempre a relação com os filhos é fácil.

“Eu estou cansado de falsidades que ando vendo no Instagram. Vamos ser sinceros: é uma montanha-russa, ok? Meu pai me ensinou a respeitar a todos e tudo e a cuidar daqueles que eu amo. Ele me ensinou a valorizar as minhas coisas e ser grato pelas coisas que ganhei. Quando eu tive um filho, eu queria ensinar esses mesmos valores para ele. Algumas vezes, eu falhei como pai, porque meus filhos não sabem o valor das coisas. Se eles quebram algo, eles não ligam porque há muita gente para dizer-lhes que está tudo bem”, disse.

“Eu sei que não sou o único culpado, a mãe deles também têm muito a ver com isso, autorizando o mau comportamento e comprando coisas novas mesmo quando eles não eram bons, mas eu acho que, no fim das contas, sempre esperei que eles fossem boas pessoas. Eu os amo muito, não me entendam mal, mas cara, às vezes é muito difícil ver seus filhos crescerem sem esses valores morais. Nada pode te preparar para a paternidade. Eu amo meus garotos mas eles podem ser uns idiotas também. Essa é a verdade”, concluiu ele.

A mensagem não agradou em nada Brandon, seu filho de 22 anos, que rebateu com uma publicação em seu Instagram. “Tommy, se você quer falar mal de mim, faça isso na minha cara. Você posta algo para que o mundo inteiro veja, dizendo que eu sou um cara ruim e que minha mãe é uma péssima mãe, o que você espera? Sério, quem é o adulto aqui? Como você sequer sabe se eu sou um garoto ruim se você nem está por perto para saber que tipo de pessoa eu sou?”, publicou Brandon.