Idris Elba é escolhido ‘Homem Mais Sexy do Mundo’

A revista norte-americana “People” divulgou na madrugada desta terça-feira, por meio de sua conta no Instagram, a capa da sua edição que traz o eleito para o posto de Homem Mais Sexy do Mundo de 2018: Idris Elba.

O ator e diretor britânico, de 46 anos, ficou conhecido por sua atuação em filmes da franquia Thor, além de “Círculo de Fogo” e “Depois Daquela Montanha”. Também participou de séries como “Luther” e “In the Long Run”. Foto: Reprodução

Em seu Instagram, Idris Elba postou a imagem da capa da revista e se mostrou surpreso com o resultado: “Quem teria pensado! Obrigado People e todos os fãs por me nomearem O Homem Mais Sexy do Mundo. Estou honrado e agradecido. Mas o que é ainda mais importante é o seu voto nas eleições de meio de mandato. Seu voto ode fazer a diferença!”, escreveu. Os Estados Unidos realizam nesta terça-feira suas eleições de meio de mandato.

Em agosto deste ano, Elba chegou a ser cotado como um dos favoritos para ser o próximo James Bond. O britânico seria, então, o primeiro agente 007 negro da história do cinema. Mas, posteriormente, o ator negou essa possibilidade.