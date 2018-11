‘Tinha medo de morrer’, diz André Marques ao relembrar bariátrica

André Marques relembrou nesta segunda-feira, 19, a cirurgia bariátrica que fez há exatos cinco anos. No ano passado, ele comemorou a perda de 75 quilos após o procedimento com uma foto de antes e depois.

Nesta segunda, o apresentador também publicou uma foto em que mostra a diferença de peso e falou sobre a decisão de passar pela cirurgia.

“No dia 19/11/2013, eu entrava para fazer uma cirurgia que mudaria minha vida. Tinha muito medo de morrer nela. Ouvi do meu médico que era mais fácil eu morrer de doenças associadas à obesidade do que da cirurgia. Foi uma decisão difícil, entrei, chorei… amarelei, desisti e depois tomei coragem e lá fui eu”, escreveu na legenda da imagem.

Depois de cinco anos, ele afirma que “muita coisa mudou, a maioria para melhor”. André Marques diz, ainda, que ouviu muita coisa contra o procedimento, “gente falando que eu ia morrer, gente que depois dizia que ‘operando é mole, cadê a força de vontade’…”.

Ele conta que quatro meses após o procedimento, a diabete que ele tinha desapareceu. Apesar de todos os resultados positivos, ele afirma que não faz apologia à cirurgia e ela não é a cura para a obesidade. “Falo só o que ela fez para mim, no meu caso foi ótimo, só me trouxe benefícios.”

O apresentador também deu ‘dicas’ para quem vê outras pessoas optando pela cirurgia. “Não julguem, não impliquem, não façam pouco caso de quem precisou recorrer a ela. Adoraria ter perdido meus 70 quilos com reeducação ou dieta. Não consegui e estava no fundo do poço, mas eu sei que no fundo de cada poço tem mola”, disse.