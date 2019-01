Ticiane Pinheiro anuncia que terá primeiro filho com César Tralli

César Tralli e Ticiane Pinheiro comemoraram um ano de casamento no início de dezembro de 2018. O casal celebrou a data em clima de romance no restaurante Sans Souci, em Campos do Jordão, em São Paulo.

“Há um ano eu sou a esposa mais feliz e realizada do mundo”, escreveu a apresentadora da Record TV na legenda da foto na ocasião. Em sua publicação, Tralli celebrou o amor. “Um ano de casados com tudo que realmente importa: amor, amor e muito amor. Vida eterna”, disse.

Na segunda-feira, 31, Ticiane publicou uma foto no perfil dela no Instagram ao lado do marido e com a filha Rafaella beijando sua barriga. “Ano novo, vida nova! Uma ‘vidinha’ nasce dentro de mim. Estou grávida! Rafinha vai ter um irmãozinho (a). 2019, nós já te amamos”, escreveu na legenda da foto. Ticiane chama César de ‘vida’ e vice-versa.

A apresentadora da Record TV está grávida de três meses do jornalista. Ticiane já tem uma filha com Roberto Justus, Rafaella, de nove anos. César Tralli será pai pela primeira vez.