‘This Is Us’ estreia sua terceira temporada

Foto: Divulgação

Desde o fim da segunda temporada da série This Is Us, no ano passado, os fãs se perguntam quem é “ela”, a pessoa que os personagens Randall (Sterling K. Brown) e Tess (Iantha Richardson), no futuro, decidem procurar, mesmo não aparentando estarem preparados para o encontro.

A resposta sobre quem é a misteriosa mulher poderá ser vista por fãs brasileiros a partir desta segunda-feira, 25, quando estreia a terceira temporada de This Is Us no País, às 22h, no canal Fox Premium 1.

Os novos episódios da série vão estrear já em esquema de maratona, com exibição, em sequência, de 16 dos 18 capítulos da terceira temporada. O primeiro dos episódios será disponibilizado gratuitamente, após a estreia, no app da Fox, onde ficará desta forma por 15 dias. Já os dois últimos episódios irão ao ar apenas em abril nos EUA e, posteriormente, no Brasil.

O mistério sobre a mulher, porém, será revelado já por volta da metade dos 16 capítulos que serão exibidos pela Fox Premium 1. Quando foi ao ar, nos EUA, o episódio que fala quem é “ela” teve grande repercussão. “É alguém que já conhecemos durante as duas primeiras temporadas, então não vai ser algo que vai surgir do nada”, adiantou o ator Sterling K. Brown, em entrevista à revista Entertainment Weekly, antes da terceira temporada ir ao ar.

Já depois do episódio de revelação, ele continuou o mistério. Ao site The Wrap, revelou que o prometido encontro só vai acontecer no episódio 18, final da temporada, que recebeu o título de Ela (Her, no original). “Sim, vocês só vão ver no final”, brincou. This Is Us conta a história de uma família através de algumas passagens no tempo. Parte da história é ambientada nos anos 1980, quando Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca Pearson (Mandy Moore) é um casal de jovens pais. Outra parte se passa nos dias atuais, quando os irmãos Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) e Randall já são adultos.

Criada por Dan Fogelman, a série já conquistou por duas vezes o prêmio de melhor elenco no SAG Awards. Por This Is Us, Sterling K. Brown já foi eleito o melhor ator em série de drama tanto no Globo de Ouro quanto no Emmy.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.