‘The Terror’ chega ao Amazon Prime Video

Série baseada na obra de Dan Simmons e ambientada em 1847, “The Terror” acompanha uma expedição em águas desconhecidas que dá errado, onde a equipe encontra um monstro que vai os eliminando um por um.

Na trama, o capitão da marinha britânica, Sir John Franklin, está próximo de sua aposentadoria. Conhecido por ser um homem que todos gostam, mas que ninguém respeita, Franklin já viu homens morrerem sob seu comando em outras expedições e agora planeja se aposentar com honras ao descobrir Northwest Passage. Foto: Divulgação

Guiando o navio HMS Erebus por ambientes nunca antes navegados, a jornada mais perigosa deste capitão leva sua equipe à beira da extinção.

Congelados, isolados e à beira do fim do mundo, a arrogância de Franklin trouxe seus homens a esta perigosa situação em que uma batalha pela sobrevivência começa e o capitão deve tentar desfazer o mal que causou. Com produção executiva do cineasta Ridley Scott, a série conta com Jared Harris, Ciarán Hinds e Tobias Menzies no elenco.

As série chega ao Amazon Prime Video nesta segunda-feira, dia 11 de março.