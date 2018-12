“The Level” é a novidade da semana. Drama criminal de origem inglesa, a série segue a vida da detetive Nancy Devlin (Karla Crome), que tem envolvimentos com o mundo do crime.

Foto: Divulgação

Na infância, a melhor amiga da detetive Nancy era Hayley, filha do empresário Frank Le Saux, um homem que serviu de mentor e figura paterna para ela. O problema é que Frank é um traficante de drogas, a quem Nancy tenta proteger, mantendo a polícia afastada de suas atividades.

Mas, quando Frank é assassinado, ela começa a perceber que corre o risco de ter sua relação com o criminoso descoberta pela equipe que realiza as investigações em torno do caso.

Detendo informações vitais para a identificação do assassino, Nancy procura uma forma de passá-las para a equipe sem levantar suspeitas. Enquanto isso, ela é perseguida por um criminoso disposto a destruí-la. A primeira temporada de “The Level” é composta de seis episódios.

A série chega ao Globoplay nesta terça-feira, dia 18.