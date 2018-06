A comédia “The Goldbergs” estreia sua quinta temporada. Nos novos episódios, o filho mais novo – nerd e obcecado por filmes –, Adam, continua vivendo a vida do ensino médio e registrando as palhaçadas hilárias e constrangedoras de sua família.

Foto: Divulgação

A mãe, Beverly, está em seu melhor momento, enquanto o pai, Murray, desempenha seu papel no conforto de sua poltrona reclinável e de cueca. A irmã mais velha, Erica, está finalmente se libertando da família, e há ainda o filho do meio, Barry, que começa a entrar em contato com suas habilidades malucas no hip-hop.

Ele se aproxima de Geoff Schwartz, membro do JTP. Juntos, os amigos vão lidam com seus velhos problemas amorosos e os dilemas da faculdade. Nessa temporada os irmãos brigam por abraços, aconchegos e atenção enquanto descobrem o que significa crescer como um Goldberg.

Ambientada na pequena Jenkintown, na Pennsylvania, a produção é inspirada em nas experiências pessoais de seu criador, Adam F. Goldberg. Nos Estados Unidos, a comédia é exibida no canal ABC.