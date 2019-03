Thaynara Og: influenciadora digital e apresentadora

Se hoje o aplicativo Snapchat anda esquecido, em uma tarde de 2012 ele foi a grande descoberta de Thaynara OG e seus grupo de amigos. Disposta a se divertir com as inúmeras funções de edição de foto e vídeo da plataforma, Thaynara não sabia, mas estava criando as bases de sua carreira como comunicadora.

Depois de uma bem-sucedida transição para outras redes sociais, como o Youtube, Facebook e, especialmente, o Instagram, onde tem cerca de 3 milhões e meio de seguidores, “invadir” a tevê com seus sorrisos e gírias maranhenses era só uma questão de tempo, conta a apresentadora da disputa gastronômica “Chef ao Pé do Ouvido” e do itinerante “Minha Vida é KIU #PartiuViagem”, ambos destaques da programação de Verão do GNT. Foto: Divulgação

Há três anos como uma das principais colaboradoras da página do GNT no Youtube, Thaynara estreitou de vez os laços com o canal ao participar da primeira temporada do “reality” “Que Marravilha – Aula de Cozinha”, apresentado pelo chef Claude Troisgros.

A direção do GNT se surpreendeu com a resposta de público por conta da presença de Thaynara e acabou a escalando para o comando do “Chef ao Pé do Ouvido”. Formato de sucesso mundo afora, cada edição do programa propõe uma disputa entre duas pessoas que não sabem nada de cozinha e precisam fazer um prato perfeito em uma hora.

No ponto eletrônico, os participantes recebem instruções e dicas dos renomados cozinheiros Renata Vanzetto e Raphael Cesana. Para manter o estilo que a consagrou nas redes sociais, Thaynara dispensa o uso do “teleprompter” – equipamento acoplado às câmeras que exibe o texto a ser lido.

KIU #PartiuViagem, a cara da apresentadora

Já o esquema do “Minha Vida é KIU #PartiuViagem” é mais a cara de Thaynara. Com título inspirado na expressão “kiu”, gíria que significa “vaia” e é muito utilizada no Maranhão, estado natal da apresentadora, a produção nasce da personalidade exploradora da anfitriã.

Ao lado de amigos famosos como Laura Neiva e Lucy Alves, Thaynara nadou com botos no Rio Negro, caminhou 18 km para abraçar uma árvore histórica e experimentou o turu, molusco comum em manguezais, em locações que passaram por estados como Amazonas, Maranhão e Goiás, entre outros.