‘Te escolherei todos os dias’, declara Marina Ruy Barbosa ao marido

A atriz global Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais neste domingo, 7, para se declarar para seu marido, o empresário Alexandre Negrão. “Meu amor, um ano e seis meses desse dia tão especial, suados, felizes, leves e apaixonados”, escreveu a atriz na legenda das fotos do dia do casamento.

Há pouco mais de um mês, Marina foi envolvida em uma confusão durante o anúncio da separação dos atores José Loreto e Débora Nascimento. Na época, ela negou todas as especulações de ser responsável pela crise. O marido, Alexandre Negrão, chegou a publicar no perfil dele no Instagram que sempre estará ao lado da esposa.

Neste domingo, Marina Ruy Barbosa não poupou frases para descrever o amor que sente por ele. “A cada segundo que passa eu tenho mais e mais certeza do quanto nosso amor é forte e raro. Só tenho que te agradecer por estar sempre me apoiando, cuidando e fazendo eu me sentir melhor sempre. Você sabe, eu não conseguiria sem você”, diz.

Mesmo com pouco mais de um ano de matrimônio, a atriz compartilha a experiência de viver com alguém. “Acredito que casamento é uma escolha diária. É olhar para seu parceiro e escolher todo dia a mesma pessoa. E eu te escolhi todos esses dias e te escolherei todos os dias que ainda estão por vir. Além do amor da minha vida, casei com meu melhor amigo. Que sorte a minha”, finalizou.