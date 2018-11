Tatá Werneck e Lázaro Ramos ‘choram’ pelo rompimento do casal ‘Brumar’

O ator Lázaro Ramos sentou no sofá do programa “Lady Night” nesta terça-feira, 20, no Multishow, comandado por Tatá Werneck. A entrevista foi muito divertida e ele não fugiu de nenhuma das brincadeiras feitas pela apresentadora.

“Talvez ele não saiba porque tentei fingir naturalidade, mas foi uma das entrevistas que fiquei mais nervosa”, brincou Tatá em uma publicação no perfil no Instagram. “Ele é maravilhoso, inteligente, engraçado, espirituoso! Fiquei ainda mais fã”, disse a apresentadora.

Ao longo do programa, Tatá colocou Lázaro Ramos em situações “dramáticas” e “extremas”. Em um dos momentos, ela questionou, com discurso inflamado: “O que você acha de pessoas que não comem a borda da pizza?”, gritou. O ator não deixou barato. “É um absurdo, porque a borda da pizza também é comida! E não pode ficar desperdiçando comida!”, exagerou na interpretação, arrancando risos da plateia.