Star Falls estreia nesta segunda na Nickelodeon

Estreia da semana na Nickelodeon e no Nick Play, “Star Falls” conta a história de Sophia Miller, uma adolescente de cidade pequena que convence uma estrela de cinema de Hollywood, Craig Brooks, a morar em sua casa enquanto ele grava um filme na cidade.

Foto: Divulgação

A esperança da garota é de que ele se apaixone por sua mãe. Acompanhado de seus três filhos, Diamond, Phoenix e Bo, o astro descobre que o novo cotidiano rural é uma mudança drástica em relação ao estilo de vida em que estavam acostumados.

A vida de todos é completamente virada de cabeça para baixo quando as crianças começam a lutar para que seus pais encontrem o amor e se ajustem ao que poderia ser uma nova vida. Pronta para aprontar poucas e boas ao lado de Sophia, a família Brooks desembarca em Star Falls à procura de muitas aventuras e diversão. Viver sob o mesmo teto com celebridades vai provar que Hollywood é muito mais do que eles imaginam.