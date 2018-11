A Netflix está fazendo uma pequena homenagem a Stan Lee, um dos maiores mestres do mundo dos quadrinhos e dos super-heróis, morto no último dia 12, aos 95 anos.

Ao pesquisar o termo “Excelsior!”, que costumava utilizar em vida, na ferramenta de busca, o usuário é direcionado a uma página relativa ao universo de Stan Lee.

Nela, há diversas produções ligadas aos personagens criados por ele, como o Homem de Ferro, Capitão América, Homem-Aranha e o Incrível Hulk.

Go to your @netflix. Give it a shot. In the words of @TheRealStanLee: "’Nuff said." pic.twitter.com/JBT39Uzc3P

— NX (@NXOnNetflix) November 15, 2018