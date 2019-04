Special é uma das atrações da Netflix neste domingo

Ryan O’ Connell tem paralisia cerebral (doença que se manifesta no cérebro por meio da falta de coordenação muscular) e, para encarar a vida de frente, decide deixar para trás todas as indecisões que o permeia. Inclusive sobre ser gay.

Foto: Divulgação

De início, o personagem decide ir para o mercado de trabalho, com medo de ser repreendido, ele conta aos seus colegas, por meio de uma mentira, que anda com dificuldade por causa de um acidente de carro sofrido no passado.

No desenrolar da história, o jovem acaba decidindo se libertar e assumir quem realmente é. A história é baseada no livro “I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves”, escrito pelo próprio protagonista da série. No elenco, Julie Cude-Eaton, Gina Hughes, Samantha Lee, Kat Rogers, Jason Michael Snow e Carson White.