‘Sob Pressão’ tem 3ª temporada disponibilizada

A rotina caótica e urgente de Evandro (Julio Andrade) e Carolina (Marjorie Estiano) não acabou, apenas mudou de endereço. Na terceira temporada de ‘Sob Pressão’, o casal de médicos passa por uma nova experiência.

Com o fechamento do hospital público Luiz Carlos Macedo, eles são contratados para trabalhar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Foto: Divulgação

O objetivo inicial da dupla é a consolidação financeira rumo a um novo desafio: viajar com a organização de ajuda humanitária Médicos Sem Fronteiras. Porém, a greve de caminhoneiros que aflige o Brasil naquele momento muda os planos de Carolina e Evandro.

Em meio ao caos provocado pelo desabastecimento da população em todos os setores, eles se deparam com um caso grave no Samu – um menino com um espeto de churrasco cravado no tórax.

Para salvar a vida do paciente, recorrem ao Hospital São Tomé Apóstolo – local onde Décio (Bruno Garcia) trabalha após o fim do Macedão.

Apesar de estar com a emergência e o centro cirúrgico desativados, o local está mais próximo e se apresenta como a única opção para a realização do atendimento.

E é diante do salvamento da criança que a Irmã Graça (Joana Fomm), Madre Superiora do São Tomé – com a saúde debilitada – vislumbra a chance de reerguer o local, que está operando com apenas 20% de sua capacidade.