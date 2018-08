Simaria compartilha foto com filha e se emociona ao falar sobre saúde

A cantora Simaria, da dupla Simone e Simaria, publicou uma foto com a filha na segunda-feira, 27, no perfil oficial dela no Instagram. Giovanna, de 6 anos, é fruto do casamento com o espanhol Vicente Escrig, com quem ainda tem o garoto Pawel, de dois anos. Ao compartilhar a imagem ao lado da filha, os fãs fizeram comparações: “Tão linda quanto a mãe”, elogiou um internauta.

Simaria se emociona ao falar do tratamento contra a tuberculose ganglionar que a afastou dos palcos e comprometeu a agenda de shows: “Estou fazendo os exames de acompanhamento, meus últimos exames não estavam muito legais, então tive que voltar. Daqui seis, oito dias que vou ter os resultados”, relatou a cantora.