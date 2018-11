Silvio Santos diz que fará rodízio em ‘Jogo dos Pontinhos’ para colocar Mara

Nos anos 1980, Silvio Santos apostou em Mara Maravilha para ser uma das protagonistas de programas infantis do SBT. E deu muito certo. Mara conquistou fama entre as crianças, lançando discos, bonecas e produtos dos mais variados.

O tempo passou, Mara Maravilha deixou o protagonismo na TV aberta e continuou o trabalho mais segmentado. Começou a gravar discos infantis para o público evangélico.

Nos últimos anos, Silvio Santos voltou a trazer Mara para programas da emissora. Mais recentemente, no “Fofocalizando”, a apresentadora causou polêmica entre os participantes. Foi colocada na “geladeira”.

Mas na edição do “Jogo dos Pontinhos” deste domingo, 25, o dono do SBT chegou a cogitar que faria um rodízio entre os integrantes do quadro para incluir Mara. “Tem uma moça no SBT muito talentosa e competente, mas muito injustiçada. Os colegas sabem que ela fala o que sente. Já falei com o diretor artístico para não deixar ela ir para a Globo. A cada semana, um de vocês descansa e entra a Mara”, sentenciou Silvio. A colocação do apresentador gerou discussão.

“Não vou dar meu lugar para a Mara, sinto muito. Tenho que ganhar meu programa antes. Mas tenho uma sugestão: se o problema é que ela briga com todo mundo que trabalha, podia ser repórter de rua”, disse Patrícia Abravanel, que em breve entra em licença maternidade.

Lívia Andrade, ex-colega de Mara no “Fofocalizando”, também saiu na defensiva. “Pergunta para a direção, para a equipe técnica. A gente não pode ter responsabilidade pelo que as pessoas fazem, ainda mais quando são mais velhas. Eu me defendo, não ataco”, ressaltou.

Há duas semanas, no “Programa do Ratinho”, Mara chegou a dizer que implorava para voltar à telinha. “Eu não brigo com ninguém”, garantiu.