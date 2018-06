Série ‘Kiss Me First’ chega ao Netflix

Bryan Elsley, o criador da clássica série britânica “Skins”, está de volta com um projeto feito em parceria com a Netflix, a série “Kiss Me First”. A produção segue Leila, protagonista de Tallulah Haddon, jovem de 17 anos viciada em redes e jogos virtuais que desenvolve forte amizade virtual com Tess, personagem de Simona Brown.

Foto: Divulgação

Aos poucos, essa amizade acaba indo para o mundo real e, misteriosamente, Tess desaparece pouco depois das duas se conhecerem, o que deixa a protagonista intrigada e disposta a saber o que realmente aconteceu com a “nova” amiga.

Voltando para o game “online” onde se conheceram, Leila começa a interagir como Tess na tentativa de descobrir a verdade por trás do mistério.

A mistura de “live-action” e animação deve cativar os espectadores jovens ao longo dos seis episódios encomendados pela Netflix. A produção chega ao restante do mundo exatos dois meses depois de fazer uma boa estreia em seu país de origem, a Inglaterra.