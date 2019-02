Série baseada em livro de George R.R. Martin é cancelada

Foto: Syfy

A produção Nightflyers foi cancelada pelo canal americano SyFy após a sua primeira temporada, exibida nos EUA em dezembro. No Brasil, Nightflyers está disponível pela Netflix, que coproduziu a série, desde o dia 1º de fevereiro.

Com apenas dez episódios, a série é baseada num conto homônimo lançado nos anos 1980 pelo escritor George R.R. Martin, que também é autor da saga literária As Crônicas de Gelo e Fogo, que deu origem à série Game of Thrones, da HBO.

Justamente por ter um contrato de exclusividade com a HBO, Martin não esteve envolvido com a série da Netflix. Apareceu, apenas, como produtor executivo.

Nightflyers, que já havia ganhado um filme em 1987, traz a história de um veículo intergalático que sai à procura de vidas extraterrestres pelo Sistema Solar.

Outro cancelamento

Esta semana, foi anunciado que outra série exibida pela Netflix não vai retornar para novos episódios. A comédia Friends From College, cuja segunda temporada estreou no dia 11 de fevereiro, foi oficialmente cancelada pelo serviço de streaming. A série, como o nome em inglês já indica, trazia o reencontro, 20 anos depois, de amigos que se conheceram na faculdade.