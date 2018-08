Seriado traz filmagens feitas no Aeroporto Municipal de Americana

Piloto de avião profissional e formado em Cinema, Fernando De Borthole uniu estas duas paixões para criar uma série para o YouTube e TV. “Aero – Por Trás da Aviação”, que chega no dia 13 de setembro à sua terceira temporada e teve filmagens realizadas no Aeroporto Municipal Augusto de Oliveira Salvação, em Americana, faz de cada episódio gravado a realização de um sonho, revela o produtor e apresentador.

Entre uma aventura de gravação e outra, Fernando conta que já trouxe um avião monomotor de Manaus a São Paulo em uma viagem que demorou três dias, voou na única réplica de 14 BIS que decola, em Goiás, e no maior avião executivo do mundo. Também participou de uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça e mostrou bastidores de um aeroporto.

“A gente mostra o que não é visto por quem não é da área. Sempre trazendo curiosidades com intuito de aproximar as pessoas da aviação. A aviação está presente na vida de todo mundo, você subindo num

avião ou não”, diz.

Foto: Divulgação

Em Americana, ele gravou um episódio com nuances de reality show. Precisava renovar sua licença de piloto e veio à escola americanense Sierra Bravo para realizar o procedimento. Após exames médicos, fez um voo de uma hora pelo céu da cidade com um examinador da Anac (Agência Nacional de Avião Civil), para finalizar o processo. “A escolha da Sierra Bravo foi por conta da frota moderna, da proximidade [minha] com o Thiago Beraldo, que é o dono. O que está acontecendo nessa pauta é real. Eu realmente estava fazendo a renovação da minha habilitação”, ressalta.

Para o mesmo programa, que vai ao ar no dia 8 de novembro, também houve gravações em Leme, para mostrar o maior monomotor do mundo, da Rússia, e de uma aeronave da década de 30, utilizada na Segunda Guerra Mundial, que fica em Campinas. “A gente foi até Leme com ela”, revela.

Fernando tem uma parceria com sua mulher, Gisella De Borthole, para a realização de seus materiais audiovisuais. Ela dirige “Aero” e apresenta com ele o “Sonho e Destino”, programa de turismo que estreia no dia 11 de setembro. Ambas as séries vão ao ar pelo canal Mais Globosat. O programa sobre aviação também tem produções para o YouTube e funciona como complemento, explica o apresentador.

“Como no nosso canal do YouTube a gente coloca vídeos duas vezes por semana na qualidade técnica que é o programa de TV, então, possivelmente, em até menos de um ano a gente já esteja colocando uma quarta temporada no ar”, revela.