‘Ser vegano é ter empatia, compaixão’, reflete Dado

Dado Dolabella decidiu usar as redes sociais para explicar como é o processo de produção de leite de vaca e, como vegano, repudiando o consumo do produto.

Na segunda-feira, 21, o ator foi no embalo da crítica de Maria Gadú na publicação em que aparecem Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes em uma fazenda. “Namorada boa é aquela que tá contigo até na hora de ordenhar a vaquinha”, escreveu o namorado da apresentadora da Globo. Dado Dolabella comentou: “Deixem os animais em paz!” Foto: Divulgação

No dia seguinte, o ator decidiu fazer uma publicação no perfil oficial dele no Instagram para explicar porquê não consome leite de vaca. “Leite é para o bezerro. A secreção da glândula mamária da vaca foi desenvolvida pela natureza para fazer um ser que nasce com 30, 40, 50 quilos atingir até uma tonelada o mais rápido possível. Não tem nada de bom para humanos nesse fluido”, explica.

O ator ainda fala sobre um bastidor cruel nesse processo. “Para tirar o leite da vaca, é preciso separar a mãe de sua cria. São crueldades que, se fossem com humanos, jamais seriam legais. A lei ainda é especista”, escreveu na legenda das imagens em que aparecem uma vaquinha e sua cria.

“Ser vegano é se colocar no lugar deles. É ter empatia. Compaixão”, concluiu Dado Dolabella. A publicação dividiu opinião entre os seguidores do ator. Alguns dizem que não conseguem abrir mão do consumo do leite de vaca. Outros alegaram que vão aderir à sugestão de Dado.