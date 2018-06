Segunda temporada de Gran Hotel estreia nesta semana

O mercado audiovisual espanhol está em alta na Netflix. Depois do sucesso de “La Casa de Papel”, o serviço de streaming está correndo atrás de outros títulos do canal Antena3 para disponibilizar em seus catálogos regionais. Nesta semana, estreia no Brasil a dramática segunda temporada de “Gran Hotel”.

Foto: Divulgação

Criada e dirigida a seis mãos por Rámon Campos, Gema Neira e Carlos Sedes, a produção é ambientada no ano de 1905 e conta a história do jovem Júlio, personagem de Yon González, um homem de origem humilde que chega ao hotel que dá título à série para visitar sua irmã, Cristina, de Paula Prendes.

Ao chegar ao local, o protagonista descobre que, há meses, ninguém sabe muito sobre sua irmã. Demitida do hotel após ser a principal suspeita de um roubo a um dos clientes, Cristina sumiu.

Destemido, Julio fará uma investigação por contra própria. Entre as conexões que faz dentro da empresa, ele acaba se envolvendo com uma das herdeiras do empreendimento, o que acarreta ainda mais dilemas a sua vida.