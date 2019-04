Segunda temporada de ‘Big Little Lies’ estreia em 9 de junho

Foto: Divulgaçãpo

Os fãs de “Big Little Lies” já podem ter um gostinho do que está por vir na segunda temporada da série. A HBO divulgou neste domingo, 14, o primeiro trailer da nova etapa da produção. Além disso, foi anunciada a data de estreia da segunda fase no canal de televisão: 9 de junho.

Em março do ano passado, o elenco da série havia publicado fotos da segunda temporada nas redes sociais, o que já animou o público.

Depois disso, a atriz Nicole Kidman mostrou a primeira imagem de Meryl Streep em “Big Little Lies”. A participação dela na série já havia sido anunciada em janeiro do ano passado.

“Primeiro dia no set com Meryl e ‘meus’ queridos garotos!”, escreveu Nicole na ocasião. Na série, Meryl dará vida à personagem Mary Louise Wright, mãe de Perry Wright (Alexander Skarsgård), que se preocupa com o bem-estar de seus netos após a morte do filho.

Além dessas duas atrizes, o elenco conta ainda com Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz.

Confira o primeiro trailer da segunda temporada de Big Little Lies: