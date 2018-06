Sandra Bullock sobre Weinstein: ‘Eu tinha medo dele’

Em entrevista recente ao The Time, Sandra Bullock falou sobre sua carreira, feminismo e maternidade. A atriz, que ficou conhecida por ser uma das poucas mulheres a estrelar filmes de ação, falou ainda sobre Harvey Weinstein, com quem nunca trabalhou diretamente, mas de quem sempre ouviu falar.

Foto: Divulgação

“Eu ouvia sobre Harvey e eu tinha medo dele. Eu só ouvia o que Harvey queria que as pessoas ouvissem sobre ele, e isso me deixou muito brava. As pessoas diziam: ‘bem, sabe como ela conseguiu aquele papel? Ela transou com Harvey’. E eu dizia: ‘Cala a boca. Você não sabe disso’. E, depois, descobrir que essas mulheres foram brutalmente atacadas… elas não dormiram com ele. Harvey queria que todos pensassem isso”, falou.

Ela disse que, quando começou a ouvir os primeiros relatos sobre abusos sexuais cometidos pelo produtor, ficou “muito assustada”. “Eu fiquei, tipo, ‘Meu Deus, isso é incrível, mas e se não funcionar? Por favor, Deus, não deixe isso virar outra coisa’. Nós estamos em um território incerto agora. Eu vi muito medo e muitos homens de uma certa geração não entendendo”, disse Sandra.

Assim que o movimento MeToo ganhou força, Sandra começou a gravar Bird Box, um filme de terror que será exibido na Netflix. “Eu vi uma tremenda quantidade de medo no set de filmagem. No fim, eu disse: ‘Eu sei que você está assustado, mas eu me sinto segura. Então vocês podem fazer piadas agora. Mas, se você passar do limite, eu vou acabar com você'”.