Sabrina Sato completa 38 anos e recebe homenagem de Duda Nagle

Sabrina Sato está completando 38 anos nesta segunda-feira, 4. A apresentadora da Record deu à luz a filha Zoe há dois meses e foi parabenizada pelo marido, Duda Nagle, com a pequena ao lado.

“Feliz aniversário, amor da minha vida. Você me deu o maior presente possível: nossa filha linda. Te desejo tudo de bom. Saúde, sorte, amor e muitos anos de vida para a gente passar juntinhos. Te amo”, escreveu o ator em seu perfil do Instagram.

Sabrina Sato tem compartilhado fotos com sua filha na rede social, demonstrando o amor que sente pela menina. Na última sexta-feira, 1º, ela dividiu com os seguidores o seu melhor momento do dia.

“A foto não está com a melhor resolução, mas representa o momento mais feliz do meu dia, quando chego em casa do trabalho e pego minha filha no colo”, escreveu a apresentadora da Record.