Rua do centro São Paulo ganha pintura de Pabllo Vittar em clima de Copa

Uma rua de São Paulo ganhou uma decoração especial para a Copa do Mundo da Rússia: uma pintura de Pabllo Vittar fazendo embaixadinhas. O artista visual Luan Zumbi desenhou a cantora na Rua Adoniran Barbosa, na Bela Vista, bairro tradicional do centro de São Paulo. No local, fica o Galpão Casa 1, centro cultural e de acolhimento de LGBTs em situação de risco, que foram expulsos de casa.

“Então, vai Brasil! Pediram pra Casa 1 participar da pintura do asfalto pra Copa, mas avisaram que seria do jeito da Casa”, escreveu Zumbi na legenda da foto que mostra a obra finalizada. Até o início da manhã desta segunda-feira, a postagem do artista visual no Instagram já tinha quase 3.800 curtidas.