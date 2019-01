Ricky Martin dá boas-vindas à primeira filha Lucía e se emociona

O cantor Ricky Martin não conseguiu conter a emoção ao publicar uma foto da primeira filha nas redes sociais nesta terça-feira, 1.

“Estamos emocionados ao anunciar que nos tornamos pais de uma linda e saudável menina a quem chamamos de Lucía Martin-Yosef. Tanto seus irmãos como Jwan e eu estamos completamente apaixonados pela nossa bebê e agradecidos de poder começar este 2019 com o melhor presente que poderíamos receber. O presente da vida”, escreveu na legenda da foto no perfil oficial no Instagram em que ele e o marido aparecem de mãos dadas com a pequena garotinha.

O cantor, que ganhou uma indicação ao Emmy no início de 2018 por seu papel coadjuvante na série FX The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, não deu mais detalhes sobre Lucía.

Há um ano, Ricky Martin falou sobre homossexualidade durante uma entrevista ao programa de TV The Daily Show with Trevor Noah. Na ocasião, ele disse que assumir a sexualidade foi um processo doloroso e difícil. “Eu estava cercado por um monte de amigos que estavam falando: ‘Não, não se assuma, será o fim da sua carreira’. Pessoas que me amavam, que me queriam bem, pessoas que eram vítimas de homofobia”, falou o cantor.

Ricky Martin também já contou sobre como lida com a homossexualidade dentro de casa e como explica a composição familiar que escolheu aos filhos. “É parte da minha missão, é parte da missão dos meus filhos também. Meus filhos perguntam sobre terem dois pais e eu digo que nós somos uma família moderna. É um senso de liberdade lindo”, disse.

Em junho do ano passado, Ricky Martin revelou que gostaria que os filhos dele, os gêmeos Matteo e Valentino, de dez anos, fossem gays. A declaração foi dada em uma recente entrevista ao programa Popcorn, da ABC News. “Não sei, meus filhos são muito novos, mas eu gostaria que eles fossem gays. É uma coisa especial”, afirmou.