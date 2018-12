Renato Aragão encontra amigos de faculdade após 57 anos

Foto: Globo - João Cotta

Quem acompanhou a trajetória de Renato Aragão pode não conhecer um outro lado profissional do humorista. Além de ator, comediante e cineasta, o eterno Didi Mocó é advogado de formação. Ele se formou em Direito pela Faculdade do Ceará em 1961, quando tinha 26 anos. Na época, o humorista já trabalhava na TV e nunca chegou a atuar como advogado.

No sábado, dia 8, Renato Aragão reencontrou os colegas de estudos e publicou um vídeo no perfil dele no Instagram. “Estou aqui com a minha turma comemorando 57 anos de faculdade de Direito. Aqui estão advogados famosos, juristas, juízes…só eu que dei para palhaço. Mas eu não vou decepcionar essa turma”, disse, arrancando risos dos presentes, que completaram 60 anos de amizade.

Os seguidores de Didi Mocó comentaram o vídeo. “Achei fofinho ver eles ainda amigos”, “o melhor palhaço do mundo” e “esses vídeos salvam o dia” foram alguns dos comentários postados.