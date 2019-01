Relembre os momentos marcantes do ‘Vídeo Show’

A notícia do fim do Vídeo Show, divulgada pela Globo na terça, 8, foi o assunto do dia nas redes sociais. Após 35 anos no ar, o programa, atualmente apresentado por Sophia Abrahão e Joaquim Lopes, não conseguiu melhorar seus números de audiência e será mantido na programação até sexta-feira, 11. Enquanto não anuncia o programa que vai substituí-lo, a emissora vai antecipar a Sessão da Tarde a partir de segunda, 14, e, no dia 21, após a Sessão da Tarde, estreia o especial Álbum da Grande Família, com os melhores momentos das 14 temporadas do seriado.

Segundo a Comunicação da Globo, “os bastidores dos programas continuarão presentes de maneira ainda mais ampla, através de matérias em diferentes plataformas. Seja na web ou como parte do conteúdo de programas como Mais Você, Encontro com Fátima Bernardes ou É de Casa, por exemplo. De uma maneira orgânica, sem periodicidade, mas, quando falarmos sobre os bastidores do mundo Globo, podemos usar a marca Vídeo Show.”

O início:

A atriz Tássia Camargo foi a primeira apresentadora do Vídeo Show, que estreou em 1983 com um formato bem simples, compilando imagens dos arquivos da Globo, trechos de shows e filmes. Naquele início, também eram relembrados programas que marcaram a TV, mesmo não sendo do canal. A versão instrumental da música Don’t stop ‘till you get enough, de Michael Jackson, acabou virando uma das marcas do programa. Depois de Tássia, houve um grande revezamento de artistas apresentando o programa.

Marcelo Tas:

Já conhecido com seu personagem, o repórter Ernesto Varela, o apresentador Marcelo Tas apresentou o Vídeo Show em 1987. Sobre o fim do programa, Tas disse ao Estado: “Sou um cara zero nostálgico. Prefiro reconhecer o talento de todos que construíram e mantiveram o Vídeo Show no ar por tanto tempo. Poucos programas na televisão brasileira tiveram uma vida tão longa e diversa. Me sinto honrado de fazer parte dessa história de sucesso e criatividade”.

Miguel Falabella:

Miguel Falabella foi apresentador mais longevo do Vídeo Show. Além de ter ficado na bancada entre 1987 e 2000, ora como apresentador, ora como entrevistador, Falabella retornou ao Vídeo Show para fechar cada programa com suas mensagens. “Levei para o programa um jeito leve e festivo de apresentar, que aprendi com o Teatro de Revista. E ainda tive o prazer de entrevistar celebridades como Shirley McLaine, Jane Fonda, Cássia Eller”, diz ele, ao jornal O Estado de S. Paulo.

Falabella e Cissa Guimarães:

Com Miguel Falabella, a alto-astral Cissa Guimarães fez uma das célebres dobradinhas do Vídeo Show, durante a década de 1990. Antes de entrar no ar uma reportagem de Cissa, Falabella a anunciava assim: “A garota que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia”. E, sempre alegre em suas matérias, a atriz criou bordões como “Gentem”.

Ceribelli e o ataque do leão Sultão:

Em 1995, quando era repórter do Vídeo Show, Renata Ceribelli tomou um susto durante uma matéria que estava fazendo para o programa com o leão Sultão e o domador Gilberto Miranda. Naquele dia, o leão estava nervoso e, durante a reportagem, ele chegou a correr atrás dela, mas foi impedido a tempo:

Climão:

Em 2009, a repórter Geovanna Tominaga foi entrevistar Susana Vieira quando, para sua surpresa, teve o microfone tomado pela atriz. “Eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando”, disparou a atriz, no ar. O climão rendeu.

Dupla bem-humorada:

Em 2015, Monica Iozzi e Otaviano Costa levaram um tom bem-humorado à bancada do programa. A química entre eles foi tão boa que, quando a dupla foi desfeita, nenhum outro apresentador conseguiu emplacar com a mesma aceitação do público. Em seu programa na Rádio Globo, Otaviano, emocionado, leu seu texto de despedida: “O Vídeo Show jamais acabará, porque até porque ele sempre existirá em nossos corações televisivos. Teve uma saga de muita luz, emoção e alegria. O Vídeo Show acalmou a tristeza de uns, alegrou a sala de tantos outros. E sua história se confunde com a nossa.”

O reencontro:

O Vídeo Show promoveu um reencontro de apresentadores do programa em maio de 2018, quando o programa completou 35 anos. Com direito até a selinho entre Monica Iozzi e Sophia Abrahão.