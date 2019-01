Rebeca Abravanel e Alexandre Pato aparecem de mãos dadas no réveillon

Não dá para dizer, oficialmente, que Rebeca Abravanel e Alexandre Pato assumiram o namoro. Mas, além de serem flagrados em imagens viajando, ambos seguem fazendo publicações misteriosas e românticas nas redes sociais.

No perfil dela no Instagram, Rebeca Abravanel publicou um vídeo em que aparece de mãos dadas com Pato durante as festas de réveillon.

No espaço dedicado aos vídeos no Instagram, Alexandre Pato publicou algumas imagens em que se aproxima da praia de mãos dadas com alguém. E esse alguém aparece no vídeo seguinte.

Em novembro, Patrícia Abravanel, também filha de Silvio Santos, tentou dar uma de cupida no Teleton 2018 e aproximar Rebeca de Henri Castelli. O ator, em tom de brincadeira, chegou a fazer um convite direto para saírem juntos. Porém, ao que tudo indica, uma das herdeiras de Silvio Santos parece ter preferido a companhia do jogador.