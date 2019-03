Rainha Elizabeth publica primeira foto no Instagram

Aos 92 anos, a rainha Elizabeth II publicou sua primeira foto no Instagram, feita na conta oficial da família real inglesa. A publicação foi feita após uma visita ao Museu de Ciência, localizado em Londres, na Inglaterra, onde a rainha conferiu em primeira mão os itens que serão exibidos na mais nova exposição do local.

Uma carta escrita para o tataravô de Elizabeth aparece na imagem, datada do século 19. Na legenda, a rainha fala sobre o surgimento de computadores e o avanço das tecnologias.

“Hoje, enquanto visito o Museu de Ciência, fiquei interessada em descobrir uma carta dos Arquivos Reais, escrita em 1843 ao meu tataravô príncipe Albert. Charles Babbage, considerado o pioneiro da computação no mundo, projetou o ‘Motor de Diferença’, do qual o príncipe Albert teve a oportunidade de ver um protótipo em julho de 1843. Na carta, Babbage contou à rainha Victoria e ao príncipe Albert sobre sua invenção, a ‘Máquina Analítica’, na qual os primeiros programas de computador foram criados por Ada Lovelace, uma filha de Lord Byron. Hoje, tive o prazer de aprender sobre as iniciativas de codificação de computador para crianças e parece-me apropriado publicar este post no Instagram aqui no Museu de Ciência, que há muito tempo promove tecnologia, inovação e inspirou a próxima geração de inventores”, concluiu, assinando com Elizabeth R.

A rainha já havia “estreado” no Twitter há quatro anos, quando também visitava o Museu da Ciência e anunciava a abertura de uma exposição.

Confira a publicação: