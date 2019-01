‘Quando era pequeno, vestia as roupas da minha mãe’, diz Luiz Fernando Guimarães

Luiz Fernando Guimarães tem mais de 40 anos de carreira. O ator sempre teve uma vida pessoal bastante discreta. Há mais de vinte anos, é casado com o empresário Adriano Medeiros. Nesta terça-feira, 22, Guimarães participou do programa de Matheus Mazzafera no Youtube e declarou que já se vestiu de mulher várias vezes. “Quando eu era pequeno, vestia as roupas da minha mãe. Eu e meu irmão. Eu fiz muitos personagens femininos na TV Pirata e fazia com a minha própria voz, não com voz de mulherzinha”, lembra.

Conhecido pelo bom humor, o ator conquistou sucesso em programas como TV Pirata, Os Normais, Minha Nada Mole Vida. Perguntado sobre o que mais gostou de fazer na televisão, Luiz Fernando Guimarães não teve dúvidas: “TV Pirata foi uma escola. A gente trocava de personagem toda hora. A gente não só fazia protagonista como também figuração para o outro. Era tudo muito rápido, colocava bigode, tirava, trocava de roupa”, contou.

Atualmente o ator está na novela das sete O Tempo Não Para, da TV Globo. Ele interpreta o solitário Amadeu, que busca, a qualquer preço, a cura para sua doença.