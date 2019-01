Proibida de fazer shows por não estudar, Mc Loma comemora volta às aulas

Uma adolescente de 15 anos e que fez sucesso com o funk, mas teve a carreira interrompida por não estar matriculada na escola. Esse é um resumo da história de Mc Loma. Agora, ela comemora a volta às aulas. “Falaram que eu não queria estudar, que eu me recusei a estudar, enquanto eu queria sim e eu corri atrás sim de estudar!”, desabafou a cantora nas redes sociais.

Em agosto de 2018, Mc Loma teve um show cancelado porque não estava frequentando a escola. A cantora nem estava matriculada.

De acordo com a portaria 04/2011 da Vara Regional da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Pernambuco, menores de idade só podem participar de shows e espetáculos mediante a apresentação de declaração de matrícula e frequência das aulas, entre outros documentos.

No perfil dela no Instagram, Mc Loma publicou nesta segunda-feira, 7, duas fotos em sala de aula. Em uma delas, a cantora aparece escrevendo em um caderno. “Passei de ano com muito esforço e não aguento de felicidade. Me dediquei muito, corri muito atrás, pois foi difícil conseguir. Entrei tarde na escola por causa de tantas coisas que aconteceram na minha vida”, escreveu.

Mc Loma conta que a mãe dela foi muito criticada na época em que teve o show suspenso por causa da ausência de matrícula na escola. "Só eu sei o desespero e toda dificuldade que minha mãe passou junto com a gente. Um conselho para todos vocês que têm sonhos a se realizar: a escola é essencial. É importante manter os pés no chão, honrar Deus em primeiro lugar, honrar seu pai e sua mãe que a vitória vem", concluiu.