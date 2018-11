Produtor lamenta ausência em série de Anitta: ‘Tenta me tirar da sua história’

Produtor da Furacão 2000, o DJ Batutinha, postou em seu Instagram nesta sexta-feira, 16, um recado para Anitta, após o lançamento da série documental Vai Anitta da cantora na Netflix.

O produtor conheceu Anitta antes de ela se tornar conhecida nacionalmente e alega ter sido quem a apresentou ao mundo da música. Na mensagem, ele lamentou o fato da artista não tê-lo mencionado na obra. Horas depois, Batutinha excluiu a publicação da rede social.

“Larissa nome de registro de Anitta, você pode até tentar me tirar da sua história, mas não tem como negar que eu estava certo. Parabéns pela série na Netflix”, escreveu ele.

Anitta participou na quinta-feira, 15, do Grammy Latino e não conseguiu levar nenhum prêmio. Ela competia pelo título de melhor canção de música urbana, com a canção Downtown, e de melhor interpretação urbana, com o sucesso Sua Cara.