Príncipe Harry e Meghan Markle têm novo filhote de cachorro

Três meses após o casamento, Harry e Meghan Markle deram mais um passo adiante no relacionamento. Segundo a revista People, o casal recebeu em suas vidas um filhote de cachorro, que “acredita ser” de labrador.

O cão teria chegado à casa do duque e da duquesa no palácio de Kensington, no início do verão do hemisfério norte, que começou em 21 de junho. De acordo com a publicação, o filhote já faz parte das caminhadas do casal.