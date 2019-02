Polícia investiga possibilidade de ator de ‘Empire’ ter encenado ataque

Foto: Wikimedia Commons

A polícia de Chicago está investigando a possibilidade de o ator Jussie Smollett, conhecido por sua participação na série Empire, ter encenado o ataque racista e homofóbico que sofreu no fim de janeiro. Na ocasião, ele foi agredido por dois homens e precisou ser hospitalizado por conta dos ferimentos.

Em um tuíte, o repórter Charlie De Mar, da CBS Chicago, disse: “A polícia invadiu a casa dos dois suspeitos no caso de Jussie Smollett na última noite. Ambos são descendentes de nigerianos e apareceram como figurantes na série”. O Departamento de Polícia de Chicago confirmou que eles são os mesmos homens que aparecem no vídeo de segurança do dia do ataque. A suspeita é que Smollett planejou o ataque porque estava sendo cotado para deixar a série Empire.

Ainda de acordo com a polícia de Chicago, o ator está sendo interrogado, assim como os dois suspeitos.