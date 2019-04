‘Planeta Hostil’ chega ao Fox Play nesta quinta

Nesta semana, chega a saga de seis episódios de “Planeta Hostil”. A série põe em foco os ambientes mais extremos do mundo, revelando as histórias de sobrevivência mais incríveis do reino animal em um planeta de mudanças rápidas e constantes. “Planeta Hostil” cria uma narrativa cativante, atual e dramática em cada episódio, apresentando personagens em seis biomas diferentes.

Foto: Divulgação

A série entende que o mundo está mudando rapidamente e que os desafios que os animais enfrentam são diferentes aos que enfrentavam antigamente. Cada episódio retrata os diversos cenários de montanhas, oceanos, pradarias, florestas, desertos e árticos, mostrando as condições brutais que algumas das espécies do planeta devem enfrentar.

Desafios como clima castigador, intensa competição para obter recursos e o constante conflito predador-presa são ilustrados ao longo da série. A produção percorreu os sete continentes em 82 localidades, incluindo Colômbia, Brasil, Costa Rica, Equador e Panamá.