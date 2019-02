Pink leva a família para receber estrela na Calçada da Fama

A cantora norte-americana Pink, 39, levou sua família à cerimônia em que recebeu sua estrela na Calçada da Fama em Hollywood na última terça-feira, 5.

Pink posou para fotos com seu marido, Carey Hart, 43, e seus filhos, Willow, 7, e Jameson, 2. Ela foi a 2.656ª artista agraciada com uma estrela no local.

“Obrigada a todos que fizeram com que ontem (terça) fosse possível”, escreveu a cantora em seu Instagram nesta quarta-feira, 6. Além de sua família, inúmeros fãs e a apresentadora Ellen DeGeneres também estiveram presentes na cerimônia.