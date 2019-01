Para poupar Meghan, príncipe Harry deixa de beber álcool no réveillon

Desde que soube que seria pai pela primeira vez, o príncipe Harry se mostra cuidadoso em relação à rotina com Meghan Markle. E neste fim de ano não foi diferente.

O duque de Sussex decidiu não ingerir bebida alcoólica durante o réveillon para poupar a esposa. As informações são do jornal britânico The Daily Express. A publicação também revela que esta teria sido a primeira vez que Harry passou o ano novo ‘sóbrio’. O jornal ouviu fontes ligadas à realeza: “Considerando que Harry bebe intensamente desde que é um jovem adolescente, é uma conquista e tanto”, avaliaram. Na virada de 2017 para 2018, o casal viajou para Monte Carlo e Mônaco.

Em respeito a gravidez de Meghan, ele teria suspendido também o consumo de outras bebidas, como chás e cafés – pouco recomendados para gestantes por conter cafeína.

No perfil oficial do Palácio de Kensington no Twitter, um vídeo traz uma espécie de retrospectiva da família real no ano passado. “Aqui estão alguns dos nossos momentos favoritos de 2018. Obrigado à todos que fizeram esse ano tão especial. Nos vemos em 2019!”, diz a legenda da publicação.